Rahvusraamatukogu ehituse lisarahastus ootab uut kultuuriministrit

«Antud hetkel ootame uue kultuuriministri ametisse astumist ja rahastusotsuste peatset valitsuskabinetti jõudmist. Võimalikele katteallikatele on ettepanekud olemas, kuid nendest saame rääkida lähemalt, kui valitsuskabinet on saanud teemat arutada,» ütles Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) BNSile.

Sama kinnitas BNSile ka kultuuriministeerium. «Täiendavad vahendid on vajalikud seoses ehitushindade kalliminemisega ning valitsus võtab selle küsimuse loodetavasti arutlusele lähiajal. Kokkuvõtvalt, ministeeriumil on soov see teema nii ruttu kui võimalik viia valitsusele arutada.»