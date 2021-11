Lõbus näitus, mis tekitab kõhedust

Näituse pealkiri on võetud Valdur Mikitalt ning see annab juba kõigele natukene «keel põses» huumorivarjundi. Või vähemalt võimaluse süngetes küsimustes ka teatavat nalja või absurdi näha. Samas ei ole siin ka mingit üleolevat irooniat või ülbust – kõik on tehtud tundlikkuse ja läbimõeldusega. Ükski teos ei domineeri ning näitusel eksponeeritud tööd on omavahel seotud pigem hajusalt. Kuid seda õrnem, huvitavam ja assotsiatiivsem näituse temaatiline terviklikkus on.

Võiks öelda, et kõik näituse tööd liiguvad kusagil huumori ja depressiivse kummituslikkuse vahel, säilitades samas heale kunstile omast võluvat mitmetähenduslikkust. Veel on huvitav, kuidas kuraator Siim Preiman on suutnud hoida ilu ja teatava kasinuse vahel väga huvitavat tasakaalu. Näituse tegemisel on kasutatud ainult kohapealt leitud materjali ja ka seda nii vähe kui võimalik. Praegu mõjub selline ökoloogiliselt vastutustundlik lähenemine ehk eksperimentaalselt, kuid arvata võib, et põletavas tulevikus on Preimani kuratoorne hoiak kunstimaailmas pigem reegel kui erand.