Isa, poeg ja püha perekond uppuval laeval

Telesari «Pärijad» on tagasi, või õigupoolest läheb edasi. Kolmas hooaeg jõuab iga nädala alguses HBO kanalile. Voogedastusplatvormid on meid ära hellitanud, seega on pisut närviline igal nädalal uut ampsu oodata, kuigi see on ootamist väärt. Pigem meenutab iganädalane jagu aeglast kurameerimist, siis kui sõitsid veel vankrid ja tõllad ning kombeks oli pidev armastatu järele õhkamine. Seriaalide korraga kättesaamine on muidugi olnud lõbus – saabub lühike ja emotsionaalne aeg nautimiseks ning nädalaga on see läbi nagu Elizabeth Taylori abielud.