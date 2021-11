Paide teater leiab, et isegi kui seni pole huvitanud, peaks huvitama, ning on muutuste huvides kutsunud ellu «Varivolikogu» – aktsiooni, mille raames saavad 23 täiesti tavalist Paide elanikku võimaluse arutada läbi kõik Paide linnavolikokku jõudvad teemad, anda oma panuse linna hüvanguks, teha tõsist tööd, et mõista, et iga sõna maksab. Miks kõiki inimesi nende linnas ja kogukonnas toimuv huvitama peaks, sellest rääkisin Paide Teatri lavastaja Jan Teeveti ja «Varivolikogu» lavastusdramaturgi Ott Karuliniga.