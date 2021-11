ERMi uus näitus keskendub kaasavale disainile

Näitus annab ülevaate, kuidas Tallinna Ülikooli erinevate erialade üliõpilased rakendavad interdistsiplinaarselt oma teadmisi, luues kasutajasõbralikke õppevahendeid, mis ühteaegu on universaalsed ja rakendatavad laiemas sihtgrupis, sealjuures arvestavad ka erinevate erivajadustega. Külastajad saavad ise kogeda läbi loodud õpivahendite, näiteks taktiilsete raamatute, kuidas nägemispuudega lapsed saavad aimu milline on üks õige karu või kuidas õppida aastaaegasid.

ERMi näituste juht Kristjan Raba rõhutab, et antud koostööprojekt võimaldab muuseumil ka endal õppida ja kogeda erinevate sihtrühmade oskusi ja vajadusi: «Kindlasti saame näituselt praktilisi ideid ERMi püsinäituse «Kohtumised» jaoks ja soovime rakendame innovaatilisi õpivahendeid meie tegelussaalis.»

Näitusel «Kaasav ELU» jagatakse informatsiooni mitmetasandiliselt (ekraanidel, plakatitel kui QR koodi kasutades). Teisest küljest esitletakse näitusel praktilisi teostusi. Selline ülesehitus peaks kutsuma külastajat kaasa mõtlema, kuidas rakendada kaasava disaini põhimõtteid, et luua ligipääsetavat keskkonda, (õppe)vahendeid jm, mis oleks nii universaalsed kuid kohandatavad individuaalsetele vajadustele. Näituse külastajale on pakutud võimalus vaadata, kuulata ja otsustada ise: kas ja kuidas saaks luua ligipääsetavaid keskkondi ning leida vastus küsimusele «kas erivajadus on ikka eriline?».