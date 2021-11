ABBA - kolossaalne popimüüt 15-sekundilise kuulsuse ajastul

ABBA (vasakult: Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad ja Benny Andersson) on saabunud 21. sajandisse. Aega, mil popkultuur müüte enam eriti ei suuda luua, vähemalt selliseid nagu nemad. FOTO: Baillie Walsh, Abba

Astrid Lindgren, Pipi Pikksukk, Karlsson, Volvo, Saab, IKEA, sotsiaaldemokraatlik utoopia, Nobeli preemia, heeringas (eelkõige see mädanenud variant nimega surströmming), Rootsi kuningas, Tre Kronori hokimeeskond – on enam-vähem esimesed märksõnad, mis seoses Rootsiga meenuvad. Mõnele spetsiifilisema maitsega ja enesepiinajalikumale inimesele ka Ingmar Bergman või August Strindberg – need inimhinge tumeduse süvauurijad. Mulle kui metsakooli piirkonnas üles kasvanule seostuvad Rootsiga veel muidugi ka absoluutsed mootorsaagide tipud – Partner, Husqvarna ja Jonsered.