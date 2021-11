KINDEL LAKS ⟩ Postimees Nädala kultuurisoovitused

Veebikontsertide paradiis

Traadimuusika kontsert on – või vähemalt peaks olema! – iga enesest ning rafineeritud maitsest ja vaimsest tervisest lugu pidava inimese elutähtis harjumus ning osalusrituaal. Käimasoleval koroonaajal, kui piirid ja klubid on juba pikemat aega rohkem kinni kui lahti ning kohalik kontserditegevus üsnagi lokaalse haardega, olen rohkem kui varem otsinud oma vanade ja uute lemmikute esinemisi veebiavarustest. Kui viimase kümnendi jooksul oli lollikindlaks märksõnaks, mida sellistel puhkudel Youtube’i sisestada, «OEF» (ehk «Obscene Extreme Festival»), siis tänavu avastasin, et vähemalt sama häid tulemusi annab «hate5six». Tegu on USA kanaliga, mis koondab heldimapanevalt suure hulga aastate jooksul salvestatud grindcore- ja hardcore-kontserte, mille muudavad vastupandamatuks korralik kaameratöö, hea montaaž ja kuulajasõbralik helikvaliteet.