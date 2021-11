Jüri Reinvere teos sai Saksamaal eduka esiettekande

Teose esitas Saksa Raadio Filharmooniaorkester, dirigendiks Euroopa tõusev täht, soome dirigent Pietari Inkinen, kes tegi sel suvel ka eduka debüüdi ikoonilisel Bayreuthi festivalil. Kontsert kanti üle saksa raadiokanalis SR2. Jüri Reinvere on pälvinud Euroopas suurt tähelepanu oma uuenduslike orkestriteostega. Reinvere orkestriteosed baseeruvad beethovenlikul sümfoonilisel arendusel ning neil on sügav ühendus praeguse aja protsesside ja probleemidega.

«Das innere Meer» on Reinvere orkestriteoste tsüklis juba viies. See on sügava sugestiivsusega teos, mis äratab palju mõtteid ja seoseid. Reinvere kasutab siin kogu sümfooniaorkestri võimalusi, ehitab üles avaraid mõtteruume ning suuri intensiivseid kulminatsioone.