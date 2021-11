Märksa vähem on teada tõsiasi, et ivermektiini saab kasutada seedetrakti ümarusside, kopsuusside ja ninakiinide tõrjeks lammastel. Tänase seisuga olen lammastele ivermektiini manustanud täpselt kümme päeva ja tulemused on hämmastavad.

Neljandal päeval pärast ivermektiini manustamist proovisid nutikamad lambad oma peaga mõtelda. Kuna oma peaga mõtlemisega kaasnes tugev peavalu, mängisin lammastele Tõnis Mäe laulu «Koit». Uuringud kinnitavad, et peavalu on ivermektiini üldtuntud kõrvaltoime. Peavalu möödub kiiresti, kui mängida lammastele Tõnis Mäe laulu «Koit». Siiski ei tohi Tõnis Mäe lauluga üle pingutada, et ei tekiks üledoosi ohtu. Ohutu kogus on 1 «Koit» 1 kg lamba kehamassi kohta.