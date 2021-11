Uus Eesti telesari: tänapäeva naise elu meeste pilgu läbi

Kaks keskealist vehma (valge eesti hetero mees, filosoof Margus Oti määratlus) nagu Andres Maimik ja Rain Tolk tegid telesarja tänapäeva naise probleemidest. Kolmas vehm, siinkirjutaja vaatas ja leiab, et tegemist on väikese särava pärliga Eesti lavastuslike telesarjade seas.

Komöödia «Sassis» räägib Evelin Kassist (Ragne Pekarev), kelle abikaasa Velle (Rain Tolk) läheb nagu anekdoodis prügiämbrit välja viima ja kaob jäljetult, tühjendades ühtlasi Kasside ühise pangaarve. Aga õnneks pole see krimisari mehe sekeldustest, muidu oleks tegemist järjekordse vehmasaagaga. Lugu keskendub Evelinile, kellel tuleb nüüd hakkama saada kahe teismelise lapse kasvatamisega ja tühja rahakoti täitmisega, lisaks peab veel selgusele jõudma, kes ta siis üldse on. Siiani on Evelinil maailmale pakkuda vaid mõningaid jumestaja-lilleseadja-turundaja kogemusi ja ega maailm pole palju muud nõudnud ka.