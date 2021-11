ELU KOOS KUNSTIGA ⟩ Raul Oreškin ja Kaili Kask: «Kunst on midagi väga loomulikku»

Raul ja Kaili kinnitavad, et nemad ei vaeva eriti oma pead sellega, et mis või milleks on kunst – see on midagi niivõrd loomulikku. Raul räägib selle peale loo vanausulisest Varnja-mehest Fjodorist, kes iseseisvalt selleteemalise uurimistöö ette olevat võtnud, ning siis neile teadustas, et inimeste maailmatunnetus vajub kunstita kreeni. Maailmaga suhestutakse eri valdkondade kaudu nagu teadus, religioon, meedia või poliitika, ja kunst on üks neist paljudest.