Kuidas vastata Elüüsiumi meelitavale, lohutavale, erutavale ja julmale kutsele?

Romaani sündmused leiavad aset mitte just eriti kauges tulevikus. Tegevuskohal pole globaliseerumist arvesse võttes erilist tähtsust. Ent see, millele tulevikku jõudnud ühiskond toetub, on tegelikult olemas või aimatav ka meie tänases päevas. Otsekui kinnituseks, et praegu elame üleminekuajal, on ju ka teadmine, et Facebooki boss Mark Zuckerberg panustab õige suurelt virtuaalreaalsuse pakutavate võimaluste hüppelisse arendamisse.