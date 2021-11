Kuhu põgenevad kapitalismi poolt puretud hinged?

See ei tohiks naljakas olla. Õigemini, naermine näib kohatu, aga ikka on naljakas olla tunnistajaks naeruväärsele sinisilmsusele, mis võinuks olla ennetatav. Just ­sellise fenomeni peal ja pärast töötab ka «Schitt’s Creek» (stiliseeritult «Schitt$ Creek») – satiiriline «rikkusest räbalatesse»-situatsioonikomöödia.