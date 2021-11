Inglise rokkbänd Placebo tuleb Eestisse!

1994. aastal Inglismaal loodud ebatraditsiooniline britpop'i ja gootikat segav ansambel tegi muusikamaastikul läbimurde 1997. aastal singliga «Nancy Boy». Lugu sai kohe populaarseks. Tüüpilisest üheksakümnendate briti muusikaskeenest tõusis Placebo esile just oma androgüünsema väljanägemise ja depressiivse muusika ning seksuaalsusest, vaimsest tervisest ning narkootikumidest kõneleva lüürika poolest, millele nad on tänini truuks jäänud.

Placebo on välja andnud seitse stuudioalbumit, mis kõik on jõudnud Ühendkuningriigis 20 parima hulka ja müünud maailmas umbes 11 miljonit plaati. Bändi kuulsaimate lugude hulka kuuluvad näiteks «Every You Every Me» ja «The Bitter End».