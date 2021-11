Allikmaa: lapsi võiks teatrisse lubada koolis tehtud kiirtesti alusel

«Teatrijuhid arutasid teisipäeval seda, kuidas ikkagi kergemaks teha 12-17-aastaste laste tulek teatrisse, sest määruse tasemel on nii, et lapsed, kes tulevad teatrisse, peavad olema meditsiinitöötaja poolt testitud ja selle kohta peab neil olema esitada mingi paber või muu kirjalikult taasesitamist võimaldav versioon. Koolides testitakse lapsi 2-3 korda nädalas ja koolid usaldavad neid testi tulemusi kuni sinnamaani, et tänaseks võivad lapsed teste ka kodus teha,» ütles ta.

Allikmaa sõnul on küsimus selles, kuidas seda kooli usaldust edasi kanda ka teatrisse, kui lapsed tulevad üheskoos etendust vaatama. «Kutsusime endale appi nõu andma ka Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula ja Pärnu Sütevaka gümnaasiumi direktori Andres Laanemetsa ja ka nende mõte oli see, et kui koolid usaldavad neid teste, mida lapsed on kodus või klassiruumis teinud, siis peaks saama neid teste usaldada ka teatri, muuseumi või kontserdi ühiskülastusel,» rääkis Allikmaa.

«Teatrikülastuse puhul võiks seda testi samal päeval teha ja kui õpetaja võtab need lapsed teatrisse kaasa need lapsed, kes on negatiivse tulemuse andnud, siis me saaksime seda ka usaldada,» tõdes Allikmaa ja lisas, et see usaldus tuleks ka kuidagi seadustada. «Praegu ei taha ühelt poolt õpetajad seda riski võtta, et nad tulevad ebaseaduslikult teatrisse ja teiselt poolt ei taha ka teatrid seda riski võtta.»

Koosolekul otsustasid teatrijuhid, et edastavad selle ettepaneku kultuuriministeeriumile, kes viiks selle ka valitsusse.