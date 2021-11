Eestlaste kirjutatud mängufilm püüab tänavuse parima Euroopa filmi tiitlit

«Kupee nr 6» võitis tänavuse Cannes’i filmifestivali Grand Prix’, järgnesid menukad linastused rahvusvahelistel filmifestivalidel, sh Torontos, São Paulos, Londonis, Karlovy Varys, Vancouveris, Busanis, Valladolidis, Jeruusalemmas, Helsingis, Zürichis ja mujalk. Võitudest väärib esile tõstmist parima rahvusvahelise filmi preemia Jeruusalemma filmifestivalil ning Ida-Euroopa mõjukama Cottbusi filmifestivali publikupreemia. Film on esitatud ka võõrkeelse filmi Oscarile ning Briti indie-filmide BIFA auhinnapeol parima rahvusvahelise filmi preemiale.

Eestis näeb filmi esimest korda 23. novembril, kui see linastub võistlusprogrammi väliselt Pimedate Ööde filmifestivalil.

Moskva ülikooli tudeng Laura (Seidi Haarla) pageb oma ummikusse jooksnud suhte eest rongiga Murmanskisse, et viia täide ammune unistus. Puupüsti täis rongis peab ta jagama kupeed lihtsa kaevuri Ljohaga (Juri Borissov). Laura ettekujutus reisist kui rahulikust eneseotsingust puruneb juba esimesel õhtul, mil tahumatu kupeekaaslane end purju joob. Konfliktist pole pääsu, ent peagi avastavad kupee number kuus asukad, et on oma üksilduses sarnasemad kui nad oleksid arvata osanud. Mõrkja huumoriga vürtsitatud kohtumine polaarjoone taha suunduvas rongis muudab nende mõlema maailmu jäädavalt.