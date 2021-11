Rae Kultuurikeskuses avatakse Kris Moori fotonäitus

Aare Pilv on iseloomustanud näitust nõnda: «See on omavahel seotud fotode ja miniatuuride kogu, kus humoorikal ja pehmel moel puudutatakse igapäevaelus ette juhtuvaid olukordi, mille tagant avaneb aimamisi midagi sügavamat või isegi ohtlikku.»

2008. aastal on ta koostöös Von Krahliga avaldanud raamat-etenduse «Homefucking is killing prostitution» ja 2002. aastal ilmus André Trinity pseudonüümi all jutukogu «Unenägude jumal». Viimane, nagu ka hiljem ilmunud jutustus «Tähtede seis», on aastatel 2003 ja 2004 pälvinud Stalkeri ulmeauhinna. Viimastel aastatel on ta avaldanud debüütluulekogu «Hüpe» (2019) ning piiratud tiraažidega fotoraamatud «Sa oled ilus» (2019) ja foto-luuleraamatu «Ma olen elus» (2020).