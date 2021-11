Pimedate Ööde filmifestivali kavas on tänavu 181 pikka filmi, lisaks veel igasugu lühifilmiprogrammid. Mida valida? Siin soovitangi just täispikki mängu- ja dokumentaalfilme. Kindlasti aga võtke programmi lühi- ja animafilmide linastused, sest need on teadagi nagu Forrest Gumpi ema šokolaadikarp: kunagi ei tea, mis pärli otsa satute.