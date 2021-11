Jüri Reinvere orkestriteose esitavad Berliini Filharmoonikud

See on suur tunnustus Eesti muusikale - Berliini Filharmoonikud on maailma sümfooniaorkester nr 1. Berliini Filharmoonikute esitavad seda kontserdikava kolmel päeval: 9., 10. ja 11. detsembril. 11. detsembri kontsert on kuulatav ka läbi interneti Berliini Filharmoonikute digitaalsest kontserdisaalist. Jüri Reinverele on see tänavu juba viies tema orkestriteoste kontsertesitus.