Selgusid Eesti Teatri Agentuuri tänavuse näidendivõistluse võitjad

«Selleaastastele võidutöödele on ühine psühholoogiline teravus ja analüüsivõime, inimeste vaheliste pingete ja vastuolude tajumine. Samuti ühendab neid see, et kõik tegelased on elulised ja mitmekihilised, soole vaatamata. Mind see üllatas positiivselt. Kui lavastamiseks läheb, on igal osatäitjal huvitav roll mängida, ka naistel,» võtab võistluse kokku tõlkija Varja Arola, kes on viimaste kümnendite jooksul teatripilguga jälginud ka eesti näidendite Soomes lavale jõudmist.