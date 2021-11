Loits tähistab oma 25. tegutsemisaastat kontsertidega Tallinnas ja Tartus

Loits esineb Eestis haruharva ja kui esineb, siis peab olema midagi olulist tähistada. Loits on oma 25. tegutsemisaasta jooksul välja andnud kolm täispikka albumit «Ei kahetse midagi», «Vere kutse kohustab» ja «Must album». Ilmunud on need kaheteistkümne riigi plaadifirmade alt (Eesti, Läti, Leedu, Soome, Ukraina, Poola, Saksamaa, Prantsusmaa, Iirimaa, Mehhiko, Brasiilia, Ameerika).

Lavalaudu on tallutud Euroopa riikidest enamikus. Viimati, vahetult enne pandeemiat oli Loits tuuril Soome gigantide Moonsorrow'ga. Neljast Soome kontserdist kolm olid läbi müüdud. Väheoluline fakt ei ole ka see, et Loits on korduvalt pääsenud raamatukaante vahele. Lausa kaheksal korral. Loitsu osalusega raamatud on ilmunud Jaapanis (kaks erinevat), Inglismaal, Pranstusmaal, Kreekas, Valgevenes ja Saksamaal.