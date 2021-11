Varjatud hullus, mida peame normaalsuseks

Raske on alustada kirjutamist Ugala «Sume on öö» etendusest, kui meeltes kajab mälestus raamatust. Samas oli etenduse eel ootus suur, kuidas saab lavale panna nii palju mõtteid, sündmusi, tegelasi. Kes kirjutaks raamatust sellise näidendi, et kõik jääks alles? Õnneks on dramaturg Simon Levy oskuslikult kokku pannud just kõik olulise, et midagi kaduma ei lähe, ja ka lavastaja Kaili Viidas on kohandanud näidendi ilusamaks – või õigem öelda: paremaks –, kui tekst oleks ette näinud. Eriti pidades silmas lõpustseeni.