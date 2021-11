Irratsionaalsuse talumatu raskus

Dostojevski on kohutavalt sadistliku käekirjaga autor: ta suutis kirjutada nii, et lugedes on ühtaegu põnev, vastik ja kurb; nii, et tundlikuma lugeja moraalne tülgastus läheb teose finaalis üle vaimseks kirgastumiseks, tema hing astub lõpuleheküljele jõudes välja otsekui pikalt täistuuridel töötanud pesumasinast – läbiklopituna ja peapöörituses, ent puhtana; sellises puhtuses, mille neitsiliku iluga käib kaasas võluvalt lihtsameelne usk sellesse, et isegi kui maailmas on veel kuskil pori (ja me teame, et on – ka selle meeldetuletuse eest on Dostojevski hoolitsenud), ei hakka see enam külge, ei suuda meid määrida; usk sellesse, et kõik inimesed on ilusad ja head, hoolimata sellest, et me teame, et tegelikult ei ole...