Kindel laks: vaata, kuula ja loe

Mitte lihtsalt kunst, vaid Kunst

Inimesel peab olema kaasa sündinud anne, et muuta midagi, mis muidu ajaks südame pahaks, kõrvaltvaatajale või -kuulajale hoopis nauditavaks. Võtame näiteks kas või Itaalia režissööri Ettore Scola 1976. aastal linastunud filmi «Brutti, sporchi e cattivi» (mul pole õrna aimugi, kuidas on kõlanud eesti keeles selle linateose pealkiri, aga lihtsustatud moel kõlaks see «Koledad, räpased ja halvad»). Usun, et kui peaksite päris elus sellist asja pealt nägema, oleks teil söögiisu mõneks ajaks kadunud. Aga ekraanil tundub seesama asi miskipärast lõbus. Vaat see on kunst! Ja samas vaimus oskavad itaallased päris palju asju kajastada. Ka koomiksina, muide. Sealne koomiksikultuur on meinstriimile võib-olla tundmatu, aga sattunud üle maailma ikkagi leheveergudele ja pälvinud kiitust. Olgu või Tarantost pärit koomiksikunstnik Gian Marco De Francisco. Ta on lausa üllataval kombel omal moel kaasahaaravalt kajastanud üht vägagi tõsist juhtumit: maffiavastasele prokurörile Giovanni Falconele korraldatud atentaati… De Francisco jt Baris tegutseva Grafite kooli õppejõudude koomikseid saab kuni 27. novembrini näha lastekirjanduse keskuses.