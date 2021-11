Metaversum: mida Mark Zuckerberg õigupoolest ehitada tahab?

Võtan tassi kohvi ja loivan hommikumantlis kodukontorituppa. Login end hommikusele toimetuse koosolekule sisse. Prilliklaasid lähevad hetkeks häguseks ja siis ilmub silma ette pilt maast laeni akendega koosolekutoast. Harjumusest on keset tuba pikk laud nagu vanasti koosolekutel, aga sinna peale pole midagi panna. Akna taga painduvad sulgpalmid troopilises briisis, ei jälgegi Tallinna novembripimedusest. See on virtuaaltöökeskkondade kujundaja (uus amet Postimehes) nägemus inspireerivast töökeskkonnast.