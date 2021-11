Galilei elu – tuleb selge öö

Mõtlesin, et kui peaksin pärast «Galilei elu» esietendust piirduma üheainsa vastukajalausega, kirjutaksin: see lavastus teeb ülikoolilinna teatrile au. Tsiteerides Galileid: «Mõtlemine on inimsoo suurim lõbu.» Mulle näis, et laval öeldi lõbu asemel mõnu, aga võib-olla tärkas rõõmus assotsiatsioon Runneli luuletusega.