Soome kultuuriminister: vallutame koos maailma!

​ Praegu räägitakse üsna palju uuest kultuuriruumist Eesti ja Soome vahel. Mida see teile tähendab?

Meievaheline suhtlus on väga loomulik, alates kasvõi sellest, et ükski keel pole teisele lähemal kui soome keel eesti keelele. Ja Euroopa Liidu ajal teeme täiesti argist koostööd ka vabal ajal, liikudes [Soome] lahe mõlemal poolel.

Aga ma rõhutaksin üht asja: Eesti ja Soome puhul on partnerlus võrdne. Et me oleme kaks ühesugust – mis terminit siin nüüd kasutada – soome-ugri või läänemeresoome vennasrahvast. Ja selle kaudu oleks parem, kui saaksime liikuma kunstnikud. Kultuuri poolel võiks koostöö olla nähtavam ja ka hariduses tuleks teha rohkem.