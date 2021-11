Kultuuri lühiuudised

Pääru Oja sai Bruno O’Ya stipendiumi

Noorele filminäitlejale mõeldud 1000 euro suuruse stipendiumi saaja kuulutati välja Pimedate Ööde filmifestivali avatseremoonial, kus Pääru Oja ise Hispaanias toimuvate filmivõtete tõttu viibida ei saanud. 32-aastane Oja on mänginud filmides «Viimased», «Hüvasti, NSVL», «Põrgu Jaan», «Jõulud džunglis», «O2», «Luuraja ja luuletaja», «1944» ja mitmes teiseski. Auhinda välja andva Bruno O’Ya fondi komisjoni kuuluva režissööri Peeter Simmi sõnul on tegu väga andeka näitlejaga. «Tema ampluaa on harvanähtavalt lai, ta võib mängida väga erinäolisi rolle,» ütles Simm. PM

Arvo Pärt pälvis Saksa riigi teeneteordeni suurristi

Kultuuriminister ei osale 16+1-kohtumisel Hiinaga

Kultuuriminister Tiit Terik (KE) ei osale novembri lõpus toimuval Hiina ja Ida-Euroopa kultuuriministrite kohtumisel Serbias. Kultuuriministeeriumi pressiesindaja Hannus Luure kinnitas, et ministri tihe ajakava ei anna selleks võimalust. Ka ei ole ministeeriumil kavas Teriku asemel Serbia kohtumisele kedagi teist saata. Formaat 16+1 on 2012. aastal Hiina algatatud diplomaatiline raamistik koostööks Euroopa endiste sotsialismileeri kuulunud riikidega. Seekordsel kohtumisel arutatakse digitehnoloogiate kasutamise võimalusi kultuurivallas. Kuna tegemist on Hiina algatusega, on 16+1-formaati ka kritiseeritud, kuna selles nähakse katset suurendada Hiina mõju seoses Ida-Euroopa investeeringutega. PM