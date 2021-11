Algab varajase muusika festival «Tallinn feat. Reval»

Järgmiste kontsertidega üllatab festival järsu suunapöördega, sest ajas liigutakse meile lähemale, lausa Mendelssohni ja Lisztini välja. Originaalpillid ja ajastutruu esituspraktika? Jah, sest tänavu ootab meid klaveripidu, mille peakülaliseks on palutud vanade klaverite meister Paul McNulty koos tema töökojas valminud klaveritega – Walter, Stein, Streicher ja Graf, igal kõlamas just see muusika, mis tollele pillile loodud – Beethoven, Chopin jt. «Nende vanade klaverite koopiatega ikka juhtub, et nad kipuvad murendama vanu arusaamu. Asemele astuvad aga uued nüansid, uued kõlavärvid ja uued perspektiivid,» avab uute tuulte ootust festivali kunstiline juht Taavi-Mats Utt.

Tõsi, viimased nädalad ja koroona on ka tuuli pööranud, nii et hinnatud kontsertpianist Viviana Sofronitsky ja tema abikaasa McNulty klaverid rändavad 23. XI meieni virtuaalselt. Niisamuti annavad online-kontserdi 27. XI Michael Borgstede Saksamaalt ja 26. XI Amsterdami konservatooriumi vanade klaverite õppejõud Olga Pashchenko. Ent nagu sageli, on halval uudisel ka hea külg – tänu Benetict.TV-le võib neist osa saada üle maailma ja järelvaadatavuse tõttu ka pikema aja vältel. Rikastavalt mõjub ka iga kontserdi eriline esinemispaik, näiteks Pashchenko põnev Mendelssohnide kava „Felix ja Fanny“ jõuab vaatajaini Amsterdami Lutheri muuseumist, kus pianistil on kasutada originaalpill (Graf 1836), millel nii kuulus helilooja Felix kui ka tema vähemtuntud, et samaandekas õde Fanny oma sõnadeta laule lõid.