Kiwa gloobused pimenevad ja helenevad

Tartus Kastani tänaval galeriis tARTu avati valgusfestivali raames Kiwa näitus «Kood ja kosmos». Autor on kirjutanud lühikese saateteksti ja see on hea. Olen ise tavaliselt märganud, et mida rohkem sõnu, seda vähem kunsti, ning installatsioonidesse omaette sisse elada ja mõtteid heietada on väga tore.