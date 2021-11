Olmekeemia – kodune kiirtee transtsendentsi!

Kiwa uue raamatu esikaanel on läikiv loik – kilgendab kelmikalt, kui vaadata vastu valgust, teeb peibutavalt silma, kutsub katsuma. Loigu kõrvalt, osaliselt sellesse uppunud tekstilt võime lugeda, et teose pealkiri on «Kummiliimiallikad». Väga hea pealkiri: ülevoolavalt kujundlik, naksuvalt kleepuv, kergelt toksiliste konnotatsioonidega.