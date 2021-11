13 Eesti kunstnikku võistlevad publikupreemia nimel

Põhjamaade ja Baltikumi Noore Kunstniku Auhind (Nordic & Baltic Young Artist Award) on ainulaadne rahvusvaheline konkurss, mis pöörab tähelepanu äsja bakalaureuse või magistriõpingud lõpetanud ja karjääri alustavatele kunstnikele. Sel aastal osaleb konkursil kokku 75 kunstnikku, esindatud on 142 teost: 13 Eestist, 15 Soomest, 33 Lätist ja 14 Leedust.

Konkursi algataja ja kaasaegse kunsti keskkonna NOAR.eu eestvedaja Andra Orni sõnul on kuue aasta jooksul konkursist saanud oluline ettevõtmine piirkonna alustavate kunstnike jaoks, kes näevad selles võimalust tutvustada oma loomingut nii kunstivaldkonna eestvedajatele kui ka laiemale publikule. «Konkurss annab hea ülevaate sellest, mis toimub meie kaasaegse kunsti valdkonnas ning võrdlusmomendi lähinaabritega, samuti annab värskelt akadeemia lõpetanud kunstnike looming meile ka mingi aimduse tulevikutrendidest. Selle aasta konkurss kinnitab tendentsi, et erinevate tehnikate vaheline jaotus muutub iga aastaga üha hägusemaks, mistõttu võib maali auhinna võitjaks osutuda hoopis mõni videoteos, mis tõlgendab lihtsalt maali käsitlust teises võtmes. Heameel on aga näha endiselt traditsioonilise maali suurt osakaalu,» lisab ta.