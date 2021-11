Postimees PÖFFil: Pere, keda sa pole valinud

Kaks üksikema, 40-aastane Janis (Almodovari üks lemmikmuusasid Penelope Cruz) ja 17-aastane Ana (tõusev täht Milena Smit) kohtuvad haiglas ja sünnitavad samas palatis täpselt sünkroonis kumbki tütre. Jabur juhtum, kust uskumatute kohtumiste ja üllatavate seoste ahel alles hargnema hakkab. Selgub, et naised on seotud lähedasemalt, kui oleks võinud arvata.

Almodovarile omaste äkiliste süzeepööretega tehtud film balansseerib peenelt psühholoogilise realismi ja groteskse telenovelaliku ülemängimise piiril. Oma detailideni viimistetud kunstnikutöös ja komponeeritud kaadrites mõjub film ühelt poolt kunstlikult, distansseeritult, teisalt aga juhtuvad tegelastega psühholoogiliselt väga keerukad sündmused. Reaalsust nihestavad veelgi terve rida häirivaid, elusuuruses näkku hüppavaid kujundeid. Alates Penelope Cruzi T-särgist kirjaga «We Should All Be Feminists», mis kargab silma ja viitab Nigeeria kirjaniku Chimamanda Ngozi Adichie mõne aasta tagusele TEDx talkile lõpetades ekraanisuuruste kontskingade ja ridikülidega, mida Janis pildistab. Kogu see kompott tekitab pinevust ja õrritavat segadust, mis paneb filmile kaasa elama.

Ehkki enamus tegelasi filmis on naised (kui välja arvata Janise aeg-ajalt välja ilmuv pehmost armuke Arturo ((Israel Elejalde)), kes kogu elu ära korraldavad, ei ole tegu feministliku linateosega, nii et kiri Janise T-särgil mõjub ikkagi pigem nagu paroodia. Siin filmis ei tegutse mitte naised vaid inimesed. Ka mõõdukalt intiimne armuliin Janise ja Ana vahel on kujutatud nii, et omasooiharuse apekt ei oma siin mingit eraldi tähendust.

Rõhutamaks juurte olulisust (ei Janis ega Ana pole näinud oma pärisisasid ning emadegagi on lood olnud keerulised), on filmi sisse põimitud ka Hispaania ajalugu. Janise vanavanaisa puhkab masshauas, kuhu Franco diktatuuri ajal maeti poliitmõrvade ohvriks langenud ning mis arheoloog Arturo abiga nüüd lahti kaevatud saab. Ehk hakkab siit hargnema mingi niit, kust Janis ka oma isapoolsele suguvõsale jälile saab. Äkki tervendab see temas midagi?

Ühtlasi näitab «Paralleelemad», et perekond võib tihti tekkida hoopis juhuse tahtel. Vahel tuleb olla lähedalt seotud inimestega, keda sa ei ole oma ellu ise valinud vaid kes on sinna tekkinud. Astuda üle oma egost ja õppida neid armastama.

Almodovari fännidele film ilmselt mingeid üllatusi ei paku, pigem on tegu äratundmise ning tõdemusega, et ehkki värvi ja ootamatust jagub, hakkab režissöör vananedes juba pisut tuure maha tõmbama.