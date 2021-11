Kas see ka meie käitumismustreid jäädavalt muutnud on, on veel vara öelda, kuid selge on see, et tagasiminek puhtalt füüsilisse ruumi aheldatud kultuuri juurde on tulevikku vaadates mõeldamatu. Mugavus, kättesaadavus ja hõlpsus muudab virtuaalse kultuuri atraktiivseks, kuid kas me oskame seda ka tarbida? Virtuaalsest teatrist ja selle võimalustest vestlesin eˉlektroni kunstilise juhi ja koreograaf Taavet Janseniga.