Kommentaar: Vene piiril lolli nalja ei tehta

Kuna filmisime ka Narva jõe põhjas, siis oli meile ülioluline, et saaksime kinnituse, et sel hetkel ja nendel tundidel lüüse ei avataks. Nupumajandus, millega lüüse avatakse, on nimelt Venemaa poolel. Lüüse avatakse enamasti vaid kevadel suurvee ajal, meie filmisime väga külmadel jaanuaripäevadel kui temperatuur oli alla –20 igal võttepäeval ning see lõi väga erilise ilmastiku, mis ka filmis silma paistab. Piirivalve oli meie vastu väga sõbralik ja nad olid nõus meile laenama ka filmis kasutusel olevaid lumesaane.