Veronika Kivisilla on muusik ja kirjanik. Ta on avaldanud luulekogusid, proosat, õpikuid ja laulikuid ning tõlkinud ilukirjandust. Adam Cullen ja Øyvind Rangøy alustasid eesti kirjanduse tõlkijatena, esimene inglise, teine norra keelde. Nüüdseks on mõlemalt ilmunud ka ilukirjanduslikku loomingut. Möödunud aastal nägi ilmavalgust Kivisilla, Rangøy ja Culleni ühiskogu «Kolm sõlme». Külalisena on 17. novembri kirjandusliku kolmapäeva laval kirjanik ja vaimulik Kaarel B Väljamäe.