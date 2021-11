Kellerteater teeb Hargla «Hingede tunni» esietendusest veebiülekande

«Hingede tunni» tegevus toimub vahetult enne jõule kui kolm endist klassikaaslast tulevad taas kokku üksildasse maamajja, millega neid seovad sünged mälestused. Seekord aga on ühel neist kavatsused, mis teisi esialgu kohutavad: ta tahab korraldada eksperimendi, et teada saada saladusi, mis võib-olla peaksid jääma igaveseks maetuks. Kirjanik Indrek Hargla ja Kellerteatri trupi koostöös valmiv põnevik vaatab sisse inimese psüühika sügavamatesse kihtidesse ning seal peituvatesse hirmudesse.

«Kuna näidendi tegelaste eksperimendis on videokaameral üsna oluline roll, siis sobib see lavastus otseülekandeks nagu valatult,» sõnab lavastaja Vahur Keller. «Oleme minuteada ainus Eesti teater, mis teeb oma etendustest regulaarselt ülekandeid ka veebi. Selline hübriidvorm, teatrisaali ja veebiülekannete kombineerimisel, sai küll otsese tõuke praegusest erilisest olukorrast, aga ma näen ülekannetel kindlasti tugevat perspektiivi ka siis kui kõik jälle nii-öelda normaliseerub.»

Sel suvel sai teater EV Kultuuriministeeriumi ümberkorralduste voorust rahastuse digisaali projekti elluviimiseks. 18. sajandist pärit Tallinna Püssirohuaita on tänaseks paigaldatud moodsaim tehnika, mis võimaldab etendustest osa saada inimestel kasvõi teiselpool maakera. Publikule peaaegu märkamatult jälgivad lavaltoimuvat robotkaamerad, mida juhitakse heli- ja valguspuldist. Ülekannetele sobivaks on uuendatud ka teatri valguspark ning helitehnika. Alates oktoobri algusest on Kellerteatri publikul võimalus valida, kas tulla põnevaid etendusi vaatama teatrisaali, või jälgida teatris toimuvat kodus diivanil.