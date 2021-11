Eesti esimene bluusikal räägib soolisest palgalõhest toksilises matriarhaadis

Bluusikali muusika on kollektiivilt Kaisa Ling Thing, teksti autor on Kaisa Ling, laulutekstide mees(kaas)autor Aapo Ilves. Tööotsija Taaveti peaosa mängib meesnäitleja Ott Kartau, direktor Deboora osas Kaisa Ling.

Palaganibluusi ansambel Kaisa Ling Thing on seni välja andnud kaks plaati, «Nii kole mees» (2018) ja «Läänemure lained» (2021), millel olevad laulud mõtestavad naiste õigusi ja muresid riukaliku ja humoorika bluusi vahenditega. Seekord mõtleb ansambel TLÜ sotsiaalteadlastega kaasa ning püüab pakkuda ühe võimaliku selgituse sellele, miks Eestis on seni veel üks Euroopa suurimaid soolisi palgalõhesid.

2019. aastal oli Eestis naistöötajate brutotunnitasu Eurostati andmetel meestöötajate palgast 21,7% madalam (Euroopa Liidu keskmine on 14%). Oluline osa soolisest palgalõhest on seletatav tööturu horisontaalse ja vertikaalse segregatsiooniga, kus naised ja mehed töötavad erinevates eluvaldkondades ja ametites, mida väärtustatakse palgaga erinevalt ning mehed on sageli organisatsioonides hierarhia kõrgematel astmetel. Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased koostöös Statistikaametiga on palgalõhet uurinud «Soolise palgalõhe vähendamise» projekti raames 2019. aastast alates. Uuringu tulemused näitavad, et lisaks tööturu struktuuriga seonduvatele põhjustele tuleb palgalõhe põhjusi otsida ka (eel)arvamustest ning eksiarusaamadest palgalõhe osas ja traditsiooniliste soorollide negatiivsest mõjust tööturul.