Kairi Look avaldas kolmanda raamatu Piia Prääniku lugusid

Esmapilgul harilik koolimineku ja lugemaõppimise lugu pööratakse seekord kiiresti pea peale. Tegelastel tuleb rinda pista innukate teletöötajate ja meediaohuga, taltsutada vanaemasid, jääda nutimaailmas ellu ning tutvustada välismaalastele rahvapärimust ja karvasjalg-kakke. Kõige olulisem on siiski aidata neid, kes on hädas, ja päästa saladuslikult kaduvad sõnad.

Kairi Look, «Piia Präänik ja sõnasööbik». FOTO: Raamat

Autor ise ütleb nii: «Nördimusega pean tunnistama, et pahandustega on seekord igast otsast seotud sõnad. Juttu tuleb näiteks meedia kätes oleva sõna mõjust avalikkuse ette kistud inimesele, hämaratest kujudest, kes söövad sõnu, ja räpisõnadest, mida kuuldes varisevad fännid minestusse.... Eelkõige on see raamat aga austusavaldus lugemisele, sõnas on väge ja hea sõna on kõige tähtsam asi üldse! Prääniku-lugudele omaselt on raamatus ka palju soojust, krutskeid, nalja ja loomulikult kommisöömist. Pühendan selle loo kõikidele raamatukoidele ja kommisööbikutele.»

1. septembril läheb Piia Präänik esimesse klassi. Otsekohe selgub, et koolis on midagi lahti: seinal laiutavad lillad kleepuvad jäljed, kalendrist on välja kistud šokolaadijänes ja aabitsakapist kostab jorinat. Piia asub sõpradega uurima, kes või mis nende klassis elab. Samal ajal kaovad aabitsast, klassitahvlilt ja mujaltki salapäraselt täht tähe haaval sõnad: KOMMID, LIMONAAD, CRÈME BRÛLÉE ja isegi БОРЩ... Kes on salapärase sõnumi VIINERIDKETSUPIGAAGAÄRGESINEPITPANGE taga ja millega ta tegeleb? Saladuskatte all võib öelda, et tegu on eksemplariga nr 186 ja temas voolab kuninglikku verd.