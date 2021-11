INTERVJUU ⟩ Filmihelilooja – alateadvuse insener

Filmihelilooja on sageli üks neist, kes toimetab kusagil taustal, loob justkui fooni. Ometi on muusikal tihtipeale võimalus vaataja alateadvusse see lõplik kruvi keerata. Mihkel Zilmeri tuntuim töö Eesti publikule on muidugi «Tõde ja õigus», Ardo Ran Varrese heliloojakäsi on kirjutanud muusika sellistele filmidele nagu «Disko ja tuumasõda» või «Elavad pildid», aga ka populaarsetele sarjadele, nagu «Tuulepealne maa» või «Kättemaksukontor». Varres õpetab EMTAs ka kursust muusikast filmis.