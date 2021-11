Ilmunud on Veiko Belialsi uus jutukogu

Kui üritada otsida kogumikule ühist nimetajat, oleks see kahtlemata kosmiline sõda. Ometi sõda ennast huvitaval kombel pildis eriti ei olegi – ei ole suurejoonelisi ega tehniliselt üksikasjalikke lahingukirjeldusi ning puudub ka kosmose- või sõjatehnika. Sõda on siin pigem taustsüsteemiks, mis defineerib tegelaste jaoks olukordi, milles nad tegutsevad, raam, milles avada mastaapseid ideid ning filosoofilisi küsimusi.

Veiko Belials on eesti ulmekirjanik, lastekirjanik, luuletaja, tõlkija ja harrastuspiltnik. Lõpetanud Eesti Põllumajandusakadeemia 1991. aastal metsanduse erialal. Alates 2000. aastast töötab Luua metsanduskooli õpetajana. Kirjutanud kuus ulmeraamatut, seitse luulekogu ja kaks lasteraamatut. Aastast 2015 on Veiko Eesti Ulmeühingu president. Veiko Belials on võitnud Eesti ulme aastauhinna Stalker kaheksal korral.