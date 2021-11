25. PÖFFi üheks märksõnaks võiks olla Sparks. Ameerika popbändi sulest pärineb Cannes'is esilinastunud muusikal «Annette», nende loo räägib dokumentaal «Sparksi vennad». Kuigi filmid ise on meeleolult vastandlikud, ühendab neid tõsiasi, et kumbagi eesotsas on kuulus lavastaja – esimesel enigmaatiline prantslane Leos Carax, teisel oma põlvkonna andekamaid britte Edgar Wright.