Soome-Taani koreograaf Taneli Törmä lavastuses esinevad noored eesti diskotantsijad

«Open Your Heart» on erinevates koosseisudes varasemalt välja tulnud Taanis, Soomes, Islandil ja Rootsis. Igas etenduspaigas on kaasatud kohalikke noori tantsijaid, suhestumaks paikliku tantsukogukonnaga. Lavastus vaatleb erinevaid sotsiaalseid situatsioone, mis võivad meid tantsimiseks innustada või selles takistada. Lavastaja soovib näidata, et ka täiskasvanud on võimelised saama tantsimisest naudingu nii, nagu seda saavad noored ja lapsed.