«Omerta 6/12»: tuline põnevik paksus lumes

Kui see juhtuks 24. veebruaril ja neid sündmusi oleks kirjeldatud mõnes hoogsas põnevusromaanis või filmis, oleks see Eestis kindel hitt. Soome-Eesti koostööfilmi «Omerta 6/12» tegevus aga saab alguse 6. detsembril, kui on Soome iseseisvuspäev. Sellest kirjutas 2006. aastal raamatu soome põnevikumeister Ilkka Remes ning teos lendas kohe edetabelite tippu. Nüüd jõudis kinodesse Aku Louhimiesi selle ainetele tehtud film, mille eelarve ületas isegi seni Soome kalleima filmi «Tundmatu sõdur» oma (kah Louhimiesi töö).

Terroristid ründavad Soome presidenti sellepärast, et viimane on soodsalt meelestatud Soome NATOsse astumise suhtes. Pole eriti keeruline arvata, millisele naaberriigile see meelehärmi teeb. Remesi väga viljakas kirjanikuanne ongi pühendatud igasugu geopoliitilistele põnevikele, nagu Soome Tom Clancy. Tema ideed käivad tegelikkusega nii hästi kokku, et on ka kahtlustatud, nagu oleks kirjanikul andmeid ja siseinfot vastavatest ametkondadest.