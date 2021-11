Kellest kirjutas Aili Paju oma raamatus Betti Alverist?

Tellijale

Silmitseme pisut retsensioonide valguses kahe naise ligi 15 aasta pikkust suhtlemist, aga esmalt kriipsutame alla – nõukogude korra tingimustes. Alustuseks tsitaat esimesena ilmunud («Las õitseb kibuvits?», Postimees, 10.12.1992) Aivo Lõhmuse arvustusest: «Pinge, mis seda raamatut täidab, ei ole esteetiline pinge. Ka mitte ilukirjanduses tavaline erootiline, sugudevaheline pinge. See on kahe naise vaimse rivaliteedi pinge, elus küllaltki harv nähtus. Seetõttu pole autoril olnud kerge raamatut kompositsiooniliselt üles ehitada. Eriti kuna see põhineb ilmselt autentsetel päevikukatketel.»

Kuigi «vaimse rivaliteedi» sisu on raskesti tabatav, läbib see ometigi punktiirina tervet raamatut. Meditsiiniteadlasena on Aili Paju omandanud perfektse katsete vaatluspäeviku pidamise kogemuse. Laskumata siinkohal kirjandusliku päevaraamatu ja vaatluspäeviku eritlemisse, viitaksin sellele, et teadlasest arsti vaatlusandmete esitamisel ilukirjandusliku tekstina kohati esilekerkiv (ent tavaelus skalpellina mõjuv) lõikav toon on just sellest kogemusest lähtuv.

Betti Alveri käsitlus, Aivo Lõhmuse sõnul Tuglast parafraseerides «Aili Paju on välja andnud raamatu iseenesest Betti Alveri puhul», on huviga ka selles kontekstis loetav. Eriti kui lisada Aili Paju raamatutest «Need päevad on minu» (2001, lk 143–146) vähemalt mind lummanud viimaseks jäänud sõnatu dialoog Betti Alveriga haiglas ja «Minu ülikool: Väljavõtteid päevikust aastatel 1963–1993» (2010) välkvalgusega väljajoonistatud kohtumistest Betti Alveriga (lk 135, 158, 185, 295, 297).