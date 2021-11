Aarne Seppeli kindel laks

Veel jõuab kunstisaali

Algavat kultuurinädalat ilmestab PÖFF, millest ei saa kuidagi üle ega ümber. Samas on alati väga keeruline PÖFFi-soovitusi jagada, sest filme on alati rohkem, kui valida oskaks. Sestap soovitangi lihtsalt kinno minna. Aga PÖFFi-väliselt soovitaks esimese asjana sammud seada kunstisaali. Veel vaid ühe nädala saab Kadrioru kunstimuuseumis vaadata suurejoonelist flaami kunsti näitust «Memlingist Rubensini. Flandria kuldne ajastu». Kunstiklassika ongi klassika sellepärast, et tal on midagi ütelda igal ajastul. Ja kui enam pole, siis ta ununeb. Peter Paul Rubens ja Anthony van Dyck ja teised kõnetavad.