Nümfomaania – kas pelgalt psühholoogiline probleem?

Alustuseks üks tsitaat Laura Lindstedti romaanist «Minu sõber Natalia»: «Vitt tulitab veidi. Võib olla ei olnud ta eelmisest korrast veel päris taastunud. Aga ta ei kurda. See on pagana hea tunne olla läbi kepitud nagu viimane kalts. Ja see tunne, et kui ta vaid tahaks, siis teeksid nad seda uuesti ja uuesti ja uuesti. Talle meeldib, et neid on palju ja nad ei saa kunagi otsa, et neid ei ole ainult üks, nagu on isasid.» See oleks üks võimalus seda raamatut interpreteerida. Aga tegu on siiski rahvusvaheliseks menukiks tituleeritud põhjamaade kirjandusega, mis saanud mitmeid auhindu, ja seega on võimalusi interpreteerimiseks ilmselgelt rohkem. Võtan mõtiskleda mõned neist.