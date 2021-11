Maalikunstniku taustaga Maria Ader on viimastel aastatel jäänud silma mille­gagi, mida nimetatakse tihti toidudisainiks. Ta on pakkunud söödavaid elamusi kultuurihuvilisele publikule. Aderi toidu­installatsioonidega on inimesed kokku puutunud näiteks näituste avamistel, etendustel, Eesti ­Kunstiakadeemia pidustustel või eraüritustel.