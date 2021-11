***

Olen alati teadnud, et munitsipaalpoliitiku karjäär pole minu võimete tipp. Juba õpilasmalevas rääkisin poistele, et ühel päeval saab minust minister. Tauno ja Meelis naersid selle jutu peale, kus on nad nüüd? Tauno on Portugalis vangis, Meelis Soomes rekajuht. Aga mina pälvisin Edgar Savisaare tähelepanu. Edgar ütles, et tublisid kõplajaid on õpilasmalevas alati vaja. Ta tutvustas mulle Jürit. Jüri oli samuti väga tubli kõplaja. Koos Jüriga kõplasime kolhoosipõlde nii et tolm lendas. Jah, olid ajad!