«Kõigest poogen» vaatleb maailma odavlennufirma reisisaatja perspektiivilt. 26-aastane Cassandre on vahetu ja eas, mil nooruse optimism lubab uskuda paremasse tulevikku. Tööprobleeme kompenseerivad kirev sotsiaalmeedia kuvand ja Tinderi-profiil, mis on täis seiklusi, basseinipidusid ja veiniõhtuid. Reaaluses jagab Cassandre sassis korterit teiste lennusaatjatega ning ehkki läbi käidud riikide nimistu on pikk, piirdub reisikogemus sageli väljavaatega lennuki pisikesest aknast. Mõistagi ei takista see teda kunagiste sõbrannadega kohtumisel oma elustiili ülistamast.

«Kõigest poogen» on prantslaslikult kerge ja šarmantne sissevaade millenniumi põlvkonna ellu, kus kuvandil on sageli väga vähe ühist reaalsusega. Samal ajal avab film seda osa teenindussektorist, millele me tavaliselt kuigi palju ei mõtle. Vaevalt suudab keegi varahommikul väsinult lennujaama jõudes analüüsida, et lennusaatjad olid platsis juba kell neli ning et kitsas vahekäigus ostukäru lükkavate teenindajate peas võivad vasardada isiklikud eksistentsiaalsed mõtted.